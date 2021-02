Das Hamburger Abendblatt stellt anlässlich des Wiederaufbaus der Bornplatzsynagoge vor: Das Buch „Zu Fuß durch das jüdische Hamburg. Geschichte in Geschichten“ von Michael Koglin

Anlässlich des Wiederaufbaus der Bornplatz­synagoge stellt das Hamburger Abendblatt vor:

Das Buch „Zu Fuß durch das jüdische Hamburg. Geschichte in Geschichten“ von Michael Koglin, in dem Spaziergänge zum kulturellen und religiösen Erbe auf der Spur des jüdischen Lebens in Hamburg zusammengestellt sind. (Hamburger Abendblatt, 2021)

Zum Abendblatt-Artikel:

https://www.e-pages.dk/hahamburg/635/article/1288030/10/1/render/?token=3efe7c9b6542159ac015e50558ae3b07&vl_platform=ios&vl_app_id=de.hamburgerabendblatt.ios&vl_app_version=6.0.0