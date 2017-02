News & Neuigkeiten

„Die ‪‎Franz Rosenzweig‬-Gastprofessur der Universität Kassel geht in diesem Sommersemester an den Philosophen und Erziehungswissenschaftler ‪Micha Brumlik‬. Er ist eine wichtige Stimme im interreligiösen Dialog und hat sich immer wieder auch in die aktuelle Debatte um die ‪Integration‬ von ‪Migranten‬ eingeschaltet.“